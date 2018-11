Economia Empresas de qualquer tamanho poderão abrir contas em bancos pela Internet Novidade estava disponível a pessoas físicas desde 2016 e para microempreendedores individuais (MEI) desde janeiro deste ano

As empresas de qualquer tamanho poderão abrir contas em banco por meio da internet. O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a novidade, que passará a valer imediatamente. A conta aberta por meio eletrônico – por meio do site do banco ou de aplicativos – está disponível para pessoas físicas desde 2016 e para microempreendedores individuais (MEI) desde janeir...