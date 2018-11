Economia Empresas da construção civil anunciam coalizão em programa de fidelidade para o varejo A Votorantim Cimentos é a principal sócia do negócio, que ainda conta com Gerdau, Tigre, Santander e Linx

Três das maiores indústrias da construção civil brasileira anunciaram um projeto que visa a modernização do varejo no segmento. A empresa Juntos Somos Mais foi anunciada nesta quarta-feira (28), em São Paulo, durante coletiva a imprensa pelas empresas gestoras. Segundo Antônio Serrano, CEO da nova empresa, “O projeto é o primeiro ecossistema do segmento de varejo...