Economia Empresas cosméticas tentam impedir proibição de testes em animais no Rio de Janeiro Associação enviou ao Supremo ações que questionam a aprovação de leis estaduais

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) submeteu ao Supremo Tribunal Federal (STF) processos jurídicos que questionam leis dos Estados do Rio de Janeiro e Amazonas para proibir testes em animais no setor. Pelo despacho do ministro relator Gilmar Mendes sobre ação de inconstitucionalidade (ADI) ...