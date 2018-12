Economia Empresas chinesas já investiram US$ 55 bilhões no Brasil em 10 anos De acordo com o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), no entanto, só 28% dos investimentos chineses anunciados se confirmaram em 2018

O investimento de empresas chinesas no Brasil somou US$ 55 bilhões nos últimos dez anos, de acordo com levantamento do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). O estudo considera investimento de empresas entre 2007 e 2017 em cerca de 115 empreendimentos confirmados, já realizados ou que estão em andamento. Apenas em 2017, foram confirmados 27 projetos de empres...