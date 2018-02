Empresas ampliam facilidades para aumentar vendas

Depois de registrar R$ 117 milhões em distratos em 2015 e R$ 136 milhões em 2016, o mercado imobiliário adotou medidas para incentivar as vendas, como aceitar imóveis de menor valor ou veículos no negócio, facilitar a entrada e entregar o imóvel com armários ou com varanda fechada. Em São Paulo, o grande número de apartamentos prontos sem comprador levou construtoras a...