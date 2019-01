A Enel Distribuição Goiás vai trocar 100 geladeiras antigas por novas com selo de eficiênica A do Procel dos moradores do Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. Os interessados devem se cadastrar nesta terça (29), quarta (30), quinta (31) e sexta feira (1°), das 9h às 17h, em frente o Centro de Convivência Rosa dos Ventos.

Os moradores que quiserem participar do cadastro precisam levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga. No momento do cadastro, o cliente pode trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras duas lâmpadas LED, que são mais econômicas. Após o cadastro, os clientes participam de um sorteio para garantir a troca do equipamento. Todo o material retirado dos aparelhos velhos é reciclado, como gás refrigerante, compressores, óleo compressor, isolamento térmico, plásticos, aço, cobre e alumínio.

No decorrer da semana, os clientes também poderão contar com uma unidade móvel de atendimento da distribuidora. Todos os serviços que são prestados em uma loja fixa serão disponibilizados em uma van itinerante, encurtando distâncias e facilitando o atendimento aos clientes. As lojas móveis contam com dois atendentes e disponibilizam serviços como adesões, parcelamentos, troca de titularidade, cadastramento de baixa renda, religações, negociações de débitos e ligações novas. Em Goiás, os atendimentos são realizados por três vans adaptadas.

Economia

Uma geladeira nova pode consumir até 70% menos que uma antiga. Em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kw/hora/mês. As geladeiras do programa têm selo de consumo tipo “A”, que significa eficiência no consumo de energia elétrica.

De acordo com estudo feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a geladeira é responsável por quase um terço de toda a energia consumida em uma residência. Os aparelhos antigos e em mau estado, além de consumirem mais energia que o recomendado, emitem gases que destroem a camada de ozônio, agravando o aquecimento global.

Serviço

Troca de geladeiras

Endereço – Rua Gerônimo Moraes Sobrinho, em frente ao Centro de Convivência Rosa dos Ventos, quadra 80, lotes 14 e 15, Setor Rosa dos Ventos, Aparecida de Goiânia.

Cadastramento para participar do sorteio – 29/01/19, 30/01/19, 31/01/19 e 01/02/19, das 9h às 17h.

Sorteio das geladeiras para os cadastrados – 01/02/19, às 18h30.

Entrega das geladeiras – 02/02/19, das 8h às 10h.