Economia Empresa oferece 135 vagas para atendimento ao cliente em Goiânia Atento ainda está com oportunidades para a área de trade marketing, mas em outros estados

A Atento está com 2.500 vagas de trabalho para as áreas de atendimento ao cliente e trade marketing. São 1.290 oportunidades para operador de atendimento e 1.300 para consultor de trade marketing. As vagas para operador estão disponíveis nos estados de São Paulo (240 na Capital; 230 em Guarulhos; 430 em Santos; 150 em São Caetano do Sul; e 105 em São José dos Ca...