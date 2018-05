Economia Empresa gaúcha compra a goiana EntregaWeb Destaque na área de entregas de comida com 70 mil usuários cadastrados, negócio foi adquirido com perspectiva de atuar também em 20 cidades do interior

Uma das startups goianas que mais se destacou nos últimos anos, a EntregaWeb, que atua com entrega de comida, foi vendida para a Delivery Much, do Rio Grande do Sul, uma das líderes do seguimento em sua região. O acordo foi assinado no início de abril e o comunicado oficial sobre a venda da empresa, que tem mais de 70 mil usuários cadastrados, com a mudança do sistema, oco...