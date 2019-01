Economia Empresa entrega linha de transmissão em MT com 29 meses de antecedência Empreendimento, que consumiu R$ 1,6 bilhão em investimento se antecipou e entregou obra muito antes do estabelecido pela Aneel

A State Grid Brazil Holding informou ter colocado em operação no domingo, 13, a linha de transmissão de 500kV Paranaíta-Ribeirãozinho, que corta o Estado de Mato Grosso. O empreendimento, que consumiu R$ 1,6 bilhão em investimento, foi entregue com 29 meses e 14 dias frente ao cronograma estabelecido no contrato de concessão com a Agência Nacional de Energia Elétrica (...