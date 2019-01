Economia Empresa de cruzeiros abre 250 vagas de trabalho com salário de até R$ 5.200 Candidato precisa ter mais de 18 anos, experiência na função e inglês avançado

Uma das principais empresas do ramo dos cruzeiros, a Norwegian Cruise Line, está contratando 250 brasileiros para diversas funções com salários entre R$ 2.600 até R$ 5.200. O funcionário pode trabalhar no bar, cozinha, entretenimento infantil, fotografia, governança, limpeza, recepção, restaurante e vendas em navios que saem dos Estados Unidos e da Europa a part...