Empresa de alimentação hospitalar contrata copeiras e assistente de RH em Goiânia

Uma empresa de alimentação hospitalar está contratando copeiras e assistente de recursos humanos, com urgência, para atuar em Goiânia. Confira abaixo a descrição de cada vaga e como participar do processo seletivo.

1) Copeiras de Hospital - para horário diurno e noturno.

Desejável ter trabalho como copeira hospitalar em empregos anteriores, disponibilidade de horários, ser dinâmica e com espirito e equipe.

Oferecemos salário compatível com a função e demais benefícios.

Interessados entrar em contato através do e-mail : julio@maissabor.ind.br ou larissa.maciel@maissabor.com.br

Fone: (62) 32122128



2) Assistente de RH

Desejável vivência em rotinas de recrutamento & seleção, treinamento, apuração de cartão ponto, controle de documentos \ arquivos, lançamentos e conferencia de folha de pagamento, controle de férias, conferencia rescisões e realizar homologação em sindicato.

Oferecemos salário compatível com a função e demais benefícios.

Interessados entrar em contato através do e-mail: julio@maissabor.ind.br ou larissa.maciel@maissabor.com.br