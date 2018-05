Economia Empresa de água de coco Obrigado expande atuação nos EUA e Canadá Empresa vai ampliar portfólio para produtos culinários e cosméticos feitos a partir do coco; objetivo é aumentar fatia internacional do negócio dos atuais 20% para 75%, em 5 anos

Criada por dois empresários holandeses, com investimento em compra de terras e construção de fábrica de quase R$ 600 milhões, a empresa de água de coco Obrigado se prepara para acelerar sua distribuição no Brasil - por meio de um acordo com a Danone - e também para ampliar as exportações de seus produtos, com a abertura de escritórios comerciais e centros de distribuição n...