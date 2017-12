Empresa contrata técnico em nutrição e dietética em Goiânia

Uma empresa de alimentação hospitalar de Goiânia está com vaga aberta para técnico em nutrição e dietética.

Entre as exigências está a formação em nível técnico completo e registro no CRN. Disponibilidade de horários e ter experiência na área hospitalar serão diferenciais.

De acordo com a empresa, o salário é compatível com a função e conta com benefícios como VA, alimentação no local de trabalho, gratificação de assiduidade e ótimo ambiente de trabalho.

Interessados deverão enviar currículo para julio@maissabor.ind.br ou larissa.maciel@maissabor.ind.br