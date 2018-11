Economia Empresa anuncia 17 vagas de emprego para trade marketing no Centro-Oeste Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários

Estão disponíveis 17 vagas de emprego na região Centro-Oeste do país, para a área de trade marketing - cargos de Consultor, Supervisor de Serviços e Promotor de Vendas. São sete oportunidades para moradores de Goiás, quatro do Mato Grosso e três do Mato Grosso do Sul. A companhia busca ainda três profissionais para o Distrito Federal. Os interessados devem ter id...