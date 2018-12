Economia Empresa abre 2.800 vagas de emprego em Goiânia e região metropolitana A renda pode chegar até R$ 6 mil por mês; saiba mais

O aplicativo Lavô está oferecendo 2.800 vagas para quem deseja trabalhar com lavagem a seco de veículo em Goiânia e região metropolitana. As vagas são destinadas para homens e mulheres. Os interessados devem acessar o site lavo.online/parceiro para entrega de documentação. A renda extra com os serviços pode chegar até R$ 6 mil por mês, com treinam...