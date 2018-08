Economia Empresa aérea de baixo custo deverá operar voos para três destinos no Brasil Representantes do Ministério do Turismo se reuniram na Suécia com a diretora de Comunicação e Relações Públicas da Norwegian Air, Charlotte Jacobsson, para discutir a atuação do grupo no país

A empresa aérea de baixo custo norueguesa Norwegian Air deverá operar voos diretos da Europa para o Brasil em três destinos: São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Hoje (23), representantes do Ministério do Turismo se reuniram em Estocolmo, na Suécia, com a diretora de Comunicação e Relações Públicas da empresa, Charlotte Jacobsson, para discutir a...