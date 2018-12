Economia Empresários que apoiaram Jair Bolsonaro ganham força no futuro governo Grupo que apoiou abertamente presidente eleito durante a campanha ganha influência no futuro governo

Há o empresário animado com o novo governo e há o bolsonarista raiz, aquele que já compunha a turma de Bolsonaro antes de virar modinha. Os que apoiaram o candidato do PSL desde os tempos de campanha constituem um grupo em ascensão que, pelos laços de proximidade com o futuro mandatário, ganham agora protagonismo imprevisto no meio empresarial. "Mudou o rei, mudaram o...