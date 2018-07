Economia Empresários brasileiros começam a investir no plantio de maconha Pelo menos duas empresas foram criadas no País nos últimos anos com objetivo de ingressar no setor

A previsão de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentar o plantio de maconha para pesquisa e uso medicinal já começa a movimentar o mercado brasileiro. Pelo menos duas empresas foram criadas no País nos últimos anos com objetivo de ingressar no setor que, garantem, é muito promissor. O plantio de maconha para pesquisa e preparo de medicamentos já é p...