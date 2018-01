Empresário com síndrome de Down lança linha de meias e lucra, em 1 ano, R$ 4,5 milhões

John Cronin completou 21 anos em 2016 e contou ao pai, Mark, um sonho que sempre teve: abrir seu próprio negócio quando terminasse o ensino médio. "Minha primeira sugestão foi uma loja que vendesse algo divertido, mas não sabíamos direito o que vender", disse John, que vive em Long Island, em Nova York, à BBC.

O pai o ajudou a ter uma ideia: o jovem sempre usou meias coloridas a vida toda por ser algo que ele realmente gostava, então eles decidiram vender meias diferentes.

"Meias são divertidas, são criativas e coloridas. E elas me deixam ser eu mesmo", afirmou John, que tem síndrome de Down, à reportagem. E assim surgiu a "John's Crazy Socks" ("As meias malucas do John", em tradução literal). À BBC, eles contaram que, em um ano de mercado, já conseguiram lucrar US$ 1,4 milhão (R$ 4,5 milhões) e arrecadaram US$ 30 mil para caridade.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o ex-presidente americano George W. Bush, estão entre os clientes.

A loja online da marca tem cerca de 1,4 mil tipos diferentes de meias, com os mais diversos desenhos. De acordo com a reportagem, cada pedido é enviado no mesmo dia com um pacote de doces e um bilhete de agradecimento escrito a mão. E John vai entregar as meias pessoalmente caso o endereço do comprador for perto.

"John é realmente uma inspiração", elogia o pai, que reforça que não há qualquer tratamento "especial" ao filho no trabalho."Ele trabalha muito nessa empresa. Nós chegamos no escritório antes de 9h e saímos, na maioria das vezes, depois de 20h", contou à BBC.