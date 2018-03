Emprego formal fica estável em janeiro, aponta IBGE

Embora o número de empregados com carteira assinada esteja no nível mais baixo da história, os dados divulgados ontem pelo IBGE reforçam a trajetória de retomada das vagas formais no País. No trimestre encerrado em janeiro, o total de empregos com carteira ficou praticamente estável em relação aos três meses anteriores. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de...