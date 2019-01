Economia Emprego em Goiás teve expansão de 3,3% em 2018 Estado registrou 593.997 contratações e 567.741 desligamentos no período; setor de serviços foi o que mais contratou, seguido pelo comércio

Goiás fechou o ano de 2018 com saldo positivo de 26.256 empregos formais, número 3,3% maior do que o registrado em 2017. O número é resultado de 593.997 contratações e 567.741 desligamentos. No ranking nacional, Goiás ficou em 7º lugar entre os 23 Estados que registraram expansão de emprego no ano passado. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregado...