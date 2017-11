Emprego dos sonhos? Site oferece vaga de seis meses com salário de R$ 200 mil em Cancún

"Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia não...". Quem nunca pensou em ter a letra da música do Charlie Brown Jr. como realidade de via? E que tal trabalhar em uma das praias mais paradisíacas do mundo e ser muito bem pago para contar as suas experiências?

Essas são as características de uma vaga oferecida por um site de viagens de Cancún.

Entre as funções a serem desenvolvidas está fazer vídeos, fotos e reportagens sobre os destinos, além de atualizar as redes sociais do site de viagens. Segundo a publicação, o candidato deve ser fluente em inglês, além de saber ler e escrever.

Durante os seis meses, o sortudo empregado vai ficar hospedado nos mais confortáveis e luxuosos hotéis de Cancún.

Para melhorar ainda essa vaga dos sonhos, a agência oferece um salário de 60 mil dólares por seis meses de emprego. No câmbio atual, a conversão do provento ficaria em cerca de 200 mil reais.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 17 de dezembro pelo site da agência de viagens. O resultado do concurso será divulgado em março de 2018.

Boa sorte!