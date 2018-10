Economia Empreendedores antecipam necessidades dos clientes Serviços e produtos oferecidos facilitam a vida do consumidor

Os novos empreendedores estão cada vez mais criativos na hora de abrir um novo negócio no mercado. Eles aprenderam a identificar demandas que surgiram na sociedade para oferecer novos tipos de produtos e serviços que facilitem a vida do consumidor moderno. Por necessidade ou criatividade, estes empreendedores surpreendem com ideias de sucesso, que encontram pouca ou nenhum...