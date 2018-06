Economia Emissão de vistos para investir e ganhar o green card nos Estados Unidos dispara no Brasil Ter uma residência permanente em terras norte-americanas é desejo de muitos brasileiros; em dez anos, emissão anual do EB-5 saltou de oito para 282

Do desejo de maior segurança ao maior rendimento financeiro e fuga da crise econômica, os motivos são diversos para a migração de brasileiros para os Estados Unidos. Os vistos para viver legalmente no país são muitos, mas entre eles há opções para investidores e empreendedores, escolha que disparou nos últimos dois anos. Só a emissão de vistos no chamado EB-5 – programa...