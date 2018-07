Economia Embraer vê demanda de US$ 600 bilhões em jatos No início do mês a empresa vendeu 80% de sua divisão de aviação comercial para a americana Boeing

A Embraer estima que a demanda por aeronaves de até 150 assentos deve alcançar 10.550 novas unidades nos próximos 20 anos. O mercado, avaliado em US$ 600 bilhões, é a grande aposta da empresa brasileira, que no início do mês vendeu 80% de sua divisão de aviação comercial para a americana Boeing. O fechamento do negócio ocorreu especialmente porque as maiores riv...