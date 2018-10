Economia Embraer tem prejuízo atribuído aos acionistas de R$ 83,8 milhões no 3º trimestre Empresa reiterou todo o seu guidance, tanto financeiro quanto de entregas, para o ano de 2018

A Embraer encerrou o terceiro trimestre de 2018 com um prejuízo líquido atribuído aos acionistas de R$ 83,8 milhões, revertendo o ganho de R$ 331,9 milhões registrado no mesmo período de 2017. Os números do terceiro trimestre do ano passado foram reapresentados em função das novas regras contábeis (IFRS 15 e IFRS 9). Já no critério ajustado, excluindo o imposto de ren...