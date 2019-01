Economia Embraer pretende distribuir dividendos extraordinários após negócio com Boeing Empresa brasileira defende que a "Nova Embraer" será um ativo valioso a seus acionistas

A Embraer comunicou na manhã desta quarta-feira, 16, que pretende distribuir a seus acionistas aproximadamente US$ 1,6 bilhão em dividendos extraordinários após a conclusão do negócio com a norte-americana Boeing, que renderá à brasileira cerca de US$ 3 bilhões líquidos. A empresa estima que ficará com robusto balanço no fechamento da operação, com US$ 1 bilhão em caixa l...