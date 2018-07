Economia Embraer e Boeing correm para apresentar proposta antes da mudança presidencial A pressa é para que as conversas não tenham de ser reiniciadas com o novo governo eleito

Após o anúncio de avanço nas negociações da venda de 80% da área de jatos comerciais da Embraer para a Boeing, as duas empresas têm pressa para avançar nas definições dos detalhes do contrato. Elas precisam apresentar o documento ao governo antes da mudança presidencial, para que as conversas não tenham de ser reiniciadas com o novo governo eleito. O cronograma ...