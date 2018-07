Economia Embraer e Boeing anunciam acordo para criar nova empresa de aviação comercial Companhia brasileira ficará com 20% da operação e a estrangeira terá 80%; valor do negócio é de US$ 4,75 bilhões

Após meses de negociações, Boeing e Embraer anunciaram que chegaram a um acordo para a criação de uma nova empresa, que vai envolver os negócios de aviação comercial da Embraer. A nova companhia, que nasce avaliada em US$ 4,75 bilhões, terá uma participação de 80% da Boeing e de 20% da empresa brasileira. Pelo acordo, a Boeing pagará US$ 3,8 bilhões à Embraer. As áreas d...