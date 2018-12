Economia Embraer assina contrato de US$ 9,3 bilhões para venda de jatos para Republic Airways Serão 100 jatos E175, com opções de conversão para o E175-E2, elevando o potencial da encomenda para até 200 E-Jets

A Embraer informou nesta quinta-feira, 20, que assinou contrato de venda de 100 jatos E175 à Republic Airways, pelo valor de US$ 4,69 bilhões, podendo dobrar este valor. O contrato também inclui direitos de compra para 100 jatos E175 adicionais, com opções de conversão para o E175-E2, elevando o potencial da encomenda para até 200 E-Jets. Com todos os direitos...