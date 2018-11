Economia Embraer assina acordo de US$ 705 milhões com a American Airlines para 15 jatos Previsão é de que entregas comecem em 2020

A Embraer anunciou acordo com a American Airlines de pedido firme para 15 jatos E175 ao valor de US$ 705 milhões (preço lista). O novo pedido será incluído na carteira (backlog) do quarto trimestre de 2018, e a previsão é de que as entregas comecem em 2020. O pedido se segue a um feito em maio, também de 15 jatos. Ao todo, a companhia aérea americana já encomendou 104 ae...