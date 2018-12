Economia Emater entrega novos laboratórios de tecnologia em Goiânia Complexo recebeu R$ 4,5 milhões em investimento e dará continuidade a trabalhos como o desenvolvimento de mudas de frutas livres de doenças

Com investimentos de R$ 4,5 milhões, o complexo de laboratórios de tecnologia da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) foi inaugurado hoje em Goiânia, em área própria da agência, no setor Chácaras Califórnia, ao lado do Campus II da Universidade Federal de Goiás (UFG). Construído em 15 meses, segundo a agência, o ...