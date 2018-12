Economia Em um ano, 2 milhões de brasileiros entram em situação de pobreza extrema De 2016 para 2017, total de pessoas abaixo da linha de pobreza atingiu 55 milhões

Mesmo com o fim da recessão, a pobreza continuou crescendo no ano passado. De 2016 para 2017, 2 milhões de pessoas passaram para baixo da linha de pobreza do Banco Mundial, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2018, pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 54,8 milhões de brasileiros estavam a...