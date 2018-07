Economia Em SP, 96% dos usuários tiveram problemas com planos de saúde O percentual é consideravelmente maior do que o verificado na última pesquisa em 2012 (77%)

Uma pesquisa feita pela Associação Paulista de Medicina (APM) aponta que 96% dos usuários de planos de saúde relataram algum tipo de problema na utilização do serviço nos últimos dois anos. O percentual é maior do que o verificado na última pesquisa em 2012 (77%). As consultas médicas e os exames foram os serviços mais usados e os que mais registraram problemas. Nas c...