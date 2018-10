Economia Em primeiro pregão pós-eleições, dólar tem menor valor dos últimos dois meses Moeda norte-americana foi cotada a R$ 3,7662 para venda, o valor mais baixo desde 8 de agosto. Bolsa teve alta

A cotação do dólar comercial encerrou o primeiro pregão da semana em queda de 2,35%, cotado a R$3,7662 na venda, depois do resultado do primeiro turno das eleições à Presidência da República. Este é o menor valor desde o último dia 8 de agosto, quando atingiu R$3,7658. No início da manhã, a moeda norte-americana chegou a encostar em R$3,70, e o Ibovespa subiu mais d...