Economia Em pico, 4% dos goianos ficaram no escuro Forte chuva do final de semana atingiu, ao mesmo tempo, 150 mil unidades consumidoras; produtores ficaram dias sem luz

Em situações mais severas de vento, chuva e descarga elétrica, o sistema da Enel Distribuição Goiás revela problemas herdados da antiga Celg. No Oeste do Estado, produtores rurais ficaram até quatro dias seguidos sem energia neste mês. Indústrias, comércios e residências em Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis também amargaram prejuízos de horas de interrupção no ...