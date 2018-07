Economia Em meio a tensão comercial, dólar sobe e vai a R$ 3,875 O real foi a segunda moeda no mundo que mais perdeu valor ante o dólar nesta quarta-feira, 11, atrás apenas da divisa da Turquia

O aumento da aversão ao risco na economia mundial, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar tarifas extras em US$ 200 bilhões de produtos importados da China, provocou novo dia de fortalecimento do dólar na economia mundial e fez a moeda subir 1,91% no Brasil, a maior alta desde 26 de junho, terminando a sessão em R$ 3,8755, perto das máximas do dia. O...