Em Goiânia, consumidor só vê vantagem na Black Friday em cerveja e pneu

A Black Friday é considerada pelo comércio varejista uma das melhores oportunidades do ano para alavancar as vendas e acabar com os estoques, e, neste ano, a aposta é de que a data contribua para a retomada do consumo, que estava em queda por causa da crise econômica. Mas nem mesmo toda a publicidade em torno do evento estava sendo capaz de incentivar as pessoas a gastarem mais no supermercado.

Em Goiânia, quem acordou nesta sexta-feira (24) na esperança de fazer uma boa compra em mercados devido à Black Friday pode ter se decepcionado: os grandes descontos não chegaram a todas as mercadorias e muitos consumidores estão vendo vantagem apenas em comprar cervejas e pneus.

É o caso do analista de sistemas e dono de uma loja de conveniência, Ronan Silva. Ele aproveitou os descontos e encheu o carrinho depois de uma dica dada por um amigo, que contou que havia pessoas lotando carros e caçambas com pneus devido aos descontos.

“Estou aqui aproveitando desde manhã fazendo as compras para o fim de ano, Natal. A cerveja está mais barata então quem quiser aproveitar é agora”, avisou.