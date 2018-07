Economia Em Goiás, Bolsa Família é reajustado e recebe mais de R$ 17 milhões Pagamento beneficiará mais de 301 mil famílias no Estado

O valor do benefício médio do Bolsa Família será reajustado em 5,67% e, em Goiás, o incremento representa R$ 2,9 milhões a mais, por mês, na folha de pagamento do programa. Até o fim de 2018, o reajuste destinará cerca de RS 17,4 milhões a mais às famílias beneficiárias. Os valores passam a valer a partir de julho. Em junho, o programa destinou R$ 44,9 milhões às mai...