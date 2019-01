Economia Em Davos, governo se comprometerá com aprovação rápida da reforma Bolsonaro vai defender, em sua estreia no evento que reúne a elite financeira mundial, a necessidade urgente de mudanças nas regras de aposentadoria, a abertura econômica e o ajuste fiscal; detalhes caberão a Paulo Guedes

Ao fazer sua estreia internacional, na semana que vem, no Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro defenderá a aprovação rápida da reforma da Previdência, o ajuste das contas públicas, a autonomia do Banco Central e a abertura da economia brasileira. O rascunho do discurso, que deve ter meia hora, já está pronto, mas a versão final do texto será discut...