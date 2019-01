Economia Em 5 anos de Lava Jato, Petrobras cortou 26,4% dos funcionários Estatal cortou 75% do quadro no exterior e fechou 2018 com 63.361 funcionários

Em 5 anos de Lava Jato, a Petrobras cortou 26,4% dos funcionários. Em dezembro de 2013, último balanço antes da operação da Polícia Federal, o sistema Petrobras –que inclui todas as empresas subsidiárias e no exterior– contabilizava 86.108 funcionários. No final do ano passado, eram 63.361. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Os cortes come...