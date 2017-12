Emílio vai antecipar saída do conselho do grupo Odebrecht

Quatro dias antes do empresário Marcelo Odebrecht deixar a prisão em Curitiba (PR), depois de dois anos e meio detido, o patriarca do grupo Emílio Odebrecht tenta sinalizar ao mercado que as práticas da empresa mudaram. Nesta sexta-feira (15), numa reunião em Salvador, na Bahia, ele pretende informar aos líderes do grupo a antecipação de sua saída da presidência do conselho, af...