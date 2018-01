Efetivação de temporários está em 15%, informa sindicato

A contratação de funcionários temporários chegou próximo à meta, segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Goiás (Seceg). De acordo com o presidente da entidade, Eduardo Amorim, foram contratados 8.724 pessoas e a expectativa era de preencher 10 mil vagas. “É um número muito próximo e por isso interessante.” Até ontem, afirma que a taxa de efetivação e...