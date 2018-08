Economia Edson Fachin suspende lei do fundo para previdência do governo de Goiás Lei prevê que os recursos remanescentes de processos judiciais findos, arquivados ou não, e oriundos de depósitos não identificados serão destinados ao fundo e que a verba deve ser usada no custeio do regime próprio de previdência do estado e em seu equilíbrio atuarial

Atualizada às 9h49 O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu na noite de quinta-feira (02), a Lei 20.170/2018 sancionada pelo governador José Eliton (PSDB), que entrou em vigor no dia 29 de junho, e prevê transferência de valores relativos a depósitos judiciais para o Fundo Especial de Incremento Previdenciário do Estado. ...