Economia Editoras buscam tática para 'salvar' a Saraiva Entendimento é que livraria é ‘grande demais para quebrar’: com 84 lojas e site forte, rede concentra cerca de 30% das vendas do setor

Depois de verem a Livraria Cultura sucumbir à recuperação judicial, por conta de seu alto endividamento, as editoras estão empenhadas em evitar que a Livraria Saraiva siga o mesmo destino, afirmam fontes do setor. O Sindicato Nacional das Editoras de Livros (Snel) convocou para terça-feira, 6, uma reunião para definir estratégias para negociar com a Saraiva, que acumulava d...