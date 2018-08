Economia Editora Abril anuncia fechamento de revistas e demissões O prejuízo da empresa no ano passado foi superior a R$ 330 milhões

A Editora Abril anunciou nesta segunda-feira, 6, em comunicado, que vai manter 15 títulos em operação - com isso, boa parte do portfólio de revistas femininas e de arquitetura e decoração será fechada. As medidas, que vão resultar na demissão de centenas de funcionários, segundo apurou o jornal "O Estado de S. Paulo", vêm cerca de duas semanas depois de a empres...