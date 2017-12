A Saneago deve lançar nesta sexta-feira (15), o edital do seu novo concurso público, onde será ofertadas 338 vagas, entre níveis técnico, médio e superior, com salários variando entre R$ 2.353,96 e R$ 9.262,41.

O contrato com a banca organizadora responsável pela execução do certame, a Universidade Federal de Goiás (UFG), foi assinado na última sexta-feira (08) na sede da companhia, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Mais informações serão divulgadas com a publicação do edital.