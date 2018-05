Economia Edital de concurso para delegado com salário inicial de R$ 19.242,52 será divulgado dia 15 A taxa de inscrição será de R$ 200 e deverá ser paga até o dia 12 de julho

Na terça-feira (15), será publicado o edital do concurso público para contratação de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado, com 100 vagas e remuneração de R$ 19.242,52. O concurso será realizado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), e exige-se formação superior em Direito. As inscrições serão abertas às 10 horas ...