Economia Edição extra do Diário Oficial traz autorização para emprego das Forças Armadas

O governo federal publicou na noite de sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o Decreto nº 9.382, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia de Lei e da Ordem em ações de desobstrução de vias públicas federais até 4 de junho de 2018. As ações previstas no decreto poderão incluir, a remoção ou a condução de veículos que estiver...