Economia Economistas se unem em projeto para o governo Grupo com mais de 100 especialistas aponta caminhos para retomar crescimento

Depois de um ano de discussões, em reuniões e mensagens pelo WhatsApp, mais de cem economistas de diferentes tendências reunidos num grupo chamado 'Economistas do Brasil' decidiram apresentar um projeto para tentar tirar o País da pior crise fiscal e colocar a economia na rota do crescimento sustentável. Hoje, em um debate que vai ocorrer no Instituto Brasileiro de E...